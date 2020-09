Milan su Ajer? Lennon frena: «Non vogliamo venderlo» (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il tecnico del Celtic, Neil Lennon, ha parlato di Kris Ajer obiettivo di mercato del Milan: le sue dichiarazioni Neil Lennon, tecnico del Celtic, ha parlato di Kris Ajer centrale neroverde e obiettivo di mercato del Milan. Le sue parole. «E’ concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non ci sono state offerte concrete, non vogliamo venderlo. Sta bene mentalmente, ci ho parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il tecnico del Celtic, Neil, ha parlato di Krisobiettivo di mercato del: le sue dichiarazioni Neil, tecnico del Celtic, ha parlato di Kriscentrale neroverde e obiettivo di mercato del. Le sue parole. «E’ concentrato, domani giocherà, sta pensando alla partita. Non ci sono state offerte concrete, non. Sta bene mentalmente, ci ho parlato ieri. Lo supporto, queste situazioni possono causare molte distrazioni». Leggi su Calcionews24.com

