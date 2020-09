Il Vaticano dice no all’eutanasia e suicidio assistito: “Crimini contro l’umanità” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Il Vaticano contro l’eutanasia e il suicidio assistito. ROMA – Il Vaticano contro l’eutanasia e il suicidio assistito. Nell’ultima lettera della Congegrazione della Santa Sede per la Dottrina della Fede è stato ribadito il proprio no a due questioni che continuano a far discutere in Italia. “La Chiesa – si legge nel testo riportato da La Repubblica – ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l’eutanasia è un crimine contro la vita umana, perché, con tale atto, l’uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano …“. L’Udienza Generale di Papa Francesco Nessun accenno a questa lettera da Papa ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Ill’eutanasia e il. ROMA – Ill’eutanasia e il. Nell’ultima lettera della Congegrazione della Santa Sede per la Dottrina della Fede è stato ribadito il proprio no a due questioni che continuano a far discutere in Italia. “La Chiesa – si legge nel testo riportato da La Repubblica – ritiene di dover ribadire come insegnamento definitivo che l’eutanasia è un criminela vita umana, perché, con tale atto, l’uomo sceglie di causare direttamente la morte di un altro essere umano …“. L’Udienza Generale di Papa Francesco Nessun accenno a questa lettera da Papa ...

