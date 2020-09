Fausto Leali: "A cena con Enock Barwuah e Mario Balotelli per fargli capire chi sono veramente" (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi, Fausto Leali ha rilasciato la sua prima intervista al 'Corriere della Sera' per raccontare come sta vivendo queste ore a pochi giorni dall'esclusione dalla casa del 'Grande Fratello Vip 5', per le frasi contro Enock Barwuah ("Nero è un colore, negro è una razza"). Il cantautore, che ha ricevuto il perdono del fratello di Mario Balotelli, vuole rimediare con un invito a cena dopo le scuse pubbliche: 23 settembre 2020 11:54. Leggi su blogo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Oggi,ha rilasciato la sua prima intervista al 'Corriere della Sera' per raccontare come sta vivendo queste ore a pochi giorni dall'esclusione dalla casa del 'Grande Fratello Vip 5', per le frasi contro("Nero è un colore, negro è una razza"). Il cantautore, che ha ricevuto il perdono del fratello di, vuole rimediare con un invito adopo le scuse pubbliche: 23 settembre 2020 11:54.

trash_italiano : PUPO CHE DIFENDE FAUSTO LEALI CHIEDENDO AL #GFVIP DI ESSERE CLEMENTE. IO MARIA STO PER USCIRE TE LO DICO. - trash_italiano : Fausto Leali squalificato dal #GFVIP. - trash_italiano : Io spero che abbiano messo in sospeso la questione Fausto Leali solo perché dopo ci sarà la squalifica, altrimenti.… - TommyBrain : RT @a_meluzzi: Fausto Leali, Meluzzi in difesa: 'Anche un marxista disse lo stesso. Riascoltiamo la sua 'Angelo Negro''./ - TommyBrain : RT @a_meluzzi: Fausto Leali, Meluzzi in difesa: 'Anche un marxista disse lo stesso. Riascoltiamo la sua 'Angelo Negro''. -