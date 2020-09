Ecobonus, BNL Gruppo BNP Paribas sceglie Protos e EY (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue l’impegno di BNL Gruppo BNP Paribas per arricchire la propria offerta destinata a quanti, imprese e privati, vorranno usufruire dei cosiddetti “Super Bonus 110%”, “Sisma Bonus” e ad altre misure previste dal Governo per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. La Banca ha appena definito infatti due partnership con Protos e con EY per, rispettivamente, le asseverazioni tecniche e il visto di conformità. Protos vanta un’esperienza ultratrentennale nella consulenza a clienti, pubblici e privati, per la gestione dei profili di rischio in progetti nel real estate, infrastrutture, energia ed efficienza energetica, intervenendo – con i suoi team di esperti – nelle fasi di supporto al finanziamento, realizzazione, ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 23 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue l’impegno di BNLBNPper arricchire la propria offerta destinata a quanti, imprese e privati, vorranno usufruire dei cosiddetti “Super Bonus 110%”, “Sisma Bonus” e ad altre misure previste dal Governo per incentivare la riqualificazione energetica e sismica degli immobili. La Banca ha appena definito infatti due partnership cone con EY per, rispettivamente, le asseverazioni tecniche e il visto di conformità.vanta un’esperienza ultratrentennale nella consulenza a clienti, pubblici e privati, per la gestione dei profili di rischio in progetti nel real estate, infrastrutture, energia ed efficienza energetica, intervenendo – con i suoi team di esperti – nelle fasi di supporto al finanziamento, realizzazione, ...

(Teleborsa) - Prosegue l’impegno di BNL Gruppo BNP Paribas per arricchire la propria offerta destinata a quanti, imprese e privati, vorranno usufruire dei cosiddetti “Super Bonus 110%”, “Sisma Bonus” ...

Banche, non solo superbonus

Da parte di Bnl (gruppo Bnp Paribas), l'acquisto degli altri bonus fiscali avviene all'80% del credito, mentre per quanto riguarda il superbonus, la banca applica la stessa aliquota di 100 sia ai ...

Da parte di Bnl (gruppo Bnp Paribas), l'acquisto degli altri bonus fiscali avviene all'80% del credito, mentre per quanto riguarda il superbonus, la banca applica la stessa aliquota di 100 sia ai ...