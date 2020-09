Carla Ruocco: "Il rischio scissione in M5S c'è" (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Di Battista? Non si è mai messo in gioco realmente. In passato sono state fatte scelte che hanno penalizzato il M5S, si è fatto un gioco di ‘amichetti e caminetti’”. Intervistata dall’Adnkronos, la deputata M5S Carla Ruocco, presidente della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario, non nasconde la sua preoccupazione per lo stato di salute del Movimento 5 Stelle dopo la batosta rimediata alle regionali, mentre il dibattito interno si accende in vista dei prossimi stati generali.“Da sempre ho perorato la causa della valorizzazione delle qualità, questa sarebbe dovuta essere la strada maestra. Qualità e partecipazione sono i perni attorno a cui deve ruotare tutto. Ben venga la leadership collegiale se può garantire questi due fattori”, ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) “Di Battista? Non si; mai messo in gioco realmente. In passato sono state fatte scelte che hanno penalizzato il M5S, si; fatto un gioco di ‘amichetti e caminetti’”. Intervistata dall’Adnkronos, la deputata M5S, presidente della Commissione d’inchiesta sul sistema bancario, non nasconde la sua preoccupazione per lo stato di salute del Movimento 5 Stelle dopo la batosta rimediata alle regionali, mentre il dibattito interno si accende in vista dei prossimi stati generali.“Da sempre ho perorato la causa della valorizzazione delle qualità, questa sarebbe dovuta essere la strada maestra. Qualità e partecipazione sono i perni attorno a cui deve ruotare tutto. Ben venga la leadership collegiale se può garantire questi due fattori”, ...

nicola_vecchio : RT @HuffPostItalia: Carla Ruocco: 'Il rischio scissione in M5S c'è' - edisonpaviles1 : RT @HuffPostItalia: Carla Ruocco: 'Il rischio scissione in M5S c'è' - HuffPostItalia : Carla Ruocco: 'Il rischio scissione in M5S c'è' - Giacomo2500 : - Mirith_ : RT @tempoweb: Carla Ruocco senza freni: 'Non so proprio come considerarlo, parla, va nelle piazze, ma poi...' #m5s #alessandrodibattista #e… -