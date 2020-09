Asia Argento in allarme preoccupa i fan: “Cercano di farlo anche con me” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Asia Argento in allarme, l’attrice e showgirl, torna sui social con un annuncio che preoccupa davvero tutti i fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta. foto facebookLa famosa figlia di Dario Argento che nei mesi scorsi ha anche partecipato a Pechino Express è tornata sui social con una storia Instagram che ha davvero preoccupato tutti i suoi follower. Solo qualche giorno fa, ospite di Live-Non è la D’Urso, era tornata a parlare della sua breve storia con Fabrizio Corona, ammettendo: “E’ arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle”. Parole a cui ha fatto coro lo stesso Corona che ha deciso tramite le telecamere di Mediaset di mandare un messaggio per il suo compleanno. Ad ogni ... Leggi su chenews (Di mercoledì 23 settembre 2020)in, l’attrice e showgirl, torna sui social con un annuncio chedavvero tutti i fan. Scopriamo insieme di cosa si tratta. foto facebookLa famosa figlia di Darioche nei mesi scorsi hapartecipato a Pechino Express è tornata sui social con una storia Instagram che ha davveroto tutti i suoi follower. Solo qualche giorno fa, ospite di Live-Non è la D’Urso, era tornata a parlare della sua breve storia con Fabrizio Corona, ammettendo: “E’ arrivato, mi ha messo sopra, sotto. Cosi ho visto davvero le stelle”. Parole a cui ha fatto coro lo stesso Corona che ha deciso tramite le telecamere di Mediaset di mandare un messaggio per il suo compleanno. Ad ogni ...

Stefanialove_of : E pensare che il pugno chiuso Asia Argento l'aveva fatto diventare il simbolo del meetoo - FrancaCini : @sebaquila Sinceramente a me da più l'idea di Asia Argento - ValentinaBoop : @MichelaGiraud la mini Asia Argento - LiveNoneladUrso : 'Tornerò a farti vedere le stelle', il messaggio di auguri di Fabrizio Corona per i 45 anni di Asia Argento… - lillydessi : Asia Argento e la figlia Anna Lou Castoldi sfoggiano un look super rock (in coordinato) - -