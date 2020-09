Un senatore in meno per la maggioranza. Alle suppletive la destra fa il pieno (Di martedì 22 settembre 2020) L’opposizione si rafforza al Senato. Le elezioni suppletive hanno fatto prevalere il centrodestra nei collegi uninominali Sardegna 3 e Veneto 9. In Sardegna vince Doria con il 40,25%. In Veneto vince De Carlo con il 71,87%.Doria e De Carlo sostituiranno i senatori deceduti Bertacco (FdI) e Bogo Deledda (M5s). Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 settembre 2020) L’opposizione si rafforza al Senato. Le elezionihanno fatto prevalere il centronei collegi uninominali Sardegna 3 e Veneto 9. In Sardegna vince Doria con il 40,25%. In Veneto vince De Carlo con il 71,87%.Doria e De Carlo sostituiranno i senatori deceduti Bertacco (FdI) e Bogo Deledda (M5s).

