Regionali | Meloni “Fdi unico partito cresciuto”

ROMA (ITALPRESS) – "FdI è l'unico partito che è cresciuto in tutte le regioni al voto: siamo passati dal 6% al 19% nelle Marche, in Liguria raddoppiamo, in Toscana siamo al 14% dal 5%, in Puglia noi più la lista Fitto siamo al 20%. Abbiamo fatto tutto quello che si poteva per contribuire a grandi risultati: il centrodestra governa in 15 regioni su 20, abbiamo vinto due collegi delle suppletive e uno con un nostro candidato. Contro tutto e tutti». Lo dice al Corriere della Sera la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Noi – aggiunge – abbiamo lottato per vincere ovunque, non certo per partecipare. E' ovvio che saremmo stati più felici di vincere anche in Toscana e in Puglia, ma abbiamo dovuto combattere contro tutto, con le sfilate del governo che ...

