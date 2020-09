Meloni: “Il M5S è ai minimi termini, non pensi di nascondere la debacle col referendum” (Di martedì 22 settembre 2020) La soddisfazione per l’esito delle regionali, che hanno confermato FdI come unico partito che cresce in tutte le regioni, Giorgia Meloni l’ha affidata a un post su Facebook, dopo averla già manifestata nella serata di ieri. “Buongiorno Italia”, ha scritto la leader di FdI, affiancando il saluto con un tricolore e postando una locandina che la vede fare sorridente il segno della vittoria. Epperò, la leader della destra non ha mancato anche un’analisi approfondita, articolata, di quello che gli italiani hanno espresso con il loro voto, tanto alle regionali, quanto al referendum. “Il disallineamento tra questo Parlamento, anche numericamente dopo il referendum, e le forze che ne fanno parte è sempre più evidente”, ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 22 settembre 2020) La soddisfazione per l’esito delle regionali, che hanno confermato FdI come unico partito che cresce in tutte le regioni, Giorgial’ha affidata a un post su Facebook, dopo averla già manifestata nella serata di ieri. “Buongiorno Italia”, ha scritto la leader di FdI, affiancando il saluto con un tricolore e postando una locandina che la vede fare sorridente il segno della vittoria. Epperò, la leader della destra non ha mancato anche un’analisi approfondita, articolata, di quello che gli italiani hanno espresso con il loro voto, tanto alle regionali, quanto al referendum. “Il disallineamento tra questo Parlamento, anche numericamente dopo il referendum, e le forze che ne fanno parte è sempre più evidente”, ha detto in una lunga intervista al Corriere della Sera, nella quale ...

