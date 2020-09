Maltempo Milano, nubifragio con pioggia e vento: allagamenti in città e disagi in Stazione Centrale (Di martedì 22 settembre 2020) Un violento nubifragio si è abbattuto su Milano dalle prime ore del mattino, con pioggia e vento che hanno creato disagi e allagamenti. Segnalato anche qualche problema alla circolazione dei treni a causa di un guasto alla linea elettrica vicino alla Stazione Centrale. Atm ha informato gli utenti che la circolazione di alcune linee di superficie sta risentendo delle conseguenze del Maltempo sul traffico e di considerare quindi maggiori tempi di percorrenza. Il comune di Milano ha attivato da ieri il monitoraggio dei livelli dei fiumi Lambro e Seveso.L'articolo Maltempo Milano, nubifragio con pioggia e vento: ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 22 settembre 2020) Un violentosi è abbattuto sudalle prime ore del mattino, conche hanno creato. Segnalato anche qualche problema alla circolazione dei treni a causa di un guasto alla linea elettrica vicino alla. Atm ha informato gli utenti che la circolazione di alcune linee di superficie sta risentendo delle conseguenze delsul traffico e di considerare quindi maggiori tempi di percorrenza. Il comune diha attivato da ieri il monitoraggio dei livelli dei fiumi Lambro e Seveso.L'articolocon: ...

