Lazio | Muriqi positivo al Covid | l’attaccante è in quarantena

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 settembre 2020) Secondo La Gazzetta dello Sport il neo attaccante dellaè risultatoale ora è inInizia in salita l’avventura di Vedatalla. Come riporta La Gazzetta dello Sport, l’attaccante èal coronavirus: asintomatico.si è sottoposto al tampone, in Turchia: stava per tornare in Italia, ora si fermerà a Istanbul per le due settimane di. Poi, se sarà negativo dopo un successivo tampone, potrà finalmente prendere l’aereo per Roma. Uno stop che, oltre ad alimentare tutte le apprensioni del caso, rallenta inevitabilmente i tempi di inserimento del kosovaro nella squadra di Inzaghi. Nella notte ...