Caso Diawara | De Sanctis querela ‘Er Faina’ per i “commenti falsi e diffamatori”

Morgan De Sanctis, dirigente della Roma, minaccia di querelare chiunque sonstenga che sia lui il responsabile della svista su Diawara, che ha portato alla sconfitta a tavolino contro il Verona. In particolare, De Sanctis ha annunciato la querela contro Damiano Coccia, tifoso giallorosso noto sui social come "Er faina", che ha preso parte anche al reality Mediaset "Temptation Island". "Preso atto della gravità, ignoranza e falsità delle affermazioni diffamatorie e dei commenti" spiega De Sanctis in una nota riferendosi a quanto scritto via social da "Er Faina" nella giornata di lunedì, il dirigente rende noto "di aver già conferito incarico ai suoi legali di fiducia di intraprendere ...

