Carolina Crescentini | «Non si chiede a una donna quando fa un figlio»

Tra le domande sgradevoli ricevute nel corso della sua carriera, Carolina Crescentini ne mette in cima una: «Ma quando fai un figlio?». L'attrice, 40 anni, se l'è sentito dire più volte, e ora ospite di Da Noi… a Ruota Libera di Francesca Fialdini ha spiegato perché a una donna non andrebbe mai chiesto: «Ma quanto è pericoloso chiedere a una donna quando fa un figlio? Non sai cosa succede a una persona: se ci riesce o meno, se lo vuole… se è con il compagno giusto», ha continuato, «La superficialità con la quale ti bombardano, in realtà, ha a che fare con l'incasellamento sociale… dal voler capire dove vai a finire».

