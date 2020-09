Barbara D’Urso è una furia in diretta. Quel commento dell’ospite le fa perdere la testa (Di martedì 22 settembre 2020) Puntata incandescente Quella di oggi, martedì 22 settembre, di ‘Pomeriggio 5’. Barbara D’Urso ha infatti perso le staffe in diretta televisiva. Tutta colpa di un santone, che è stato ospite proprio nella trasmissione. Quest’uomo, Eliseo Bonanno, si fa chiamare da tutti ‘vero profeta di Dio’. Ma ciò che ha dichiarato non ha fatto piacere alla padrona di casa, che ha immediatamente reagito. Lui ha affermato che avrebbe dovuto essere in onda ieri, ma il suo intervento è stato rimandato. La causa dello slittamento sarebbe stato il fatto che la presentatrice ha dato troppo spazio ai genitori di Antonella e Giovanni, mamma e papà della piccola Miriam, morta a soli 5 anni mentre si trovava a lezione di danza. Allora Carmelita non ci ha visto più e si è ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Puntata incandescentela di oggi, martedì 22 settembre, di ‘Pomeriggio 5’.D’Urso ha infatti perso le staffe intelevisiva. Tutta colpa di un santone, che è stato ospite proprio nella trasmissione. Quest’uomo, Eliseo Bonanno, si fa chiamare da tutti ‘vero profeta di Dio’. Ma ciò che ha dichiarato non ha fatto piacere alla padrona di casa, che ha immediatamente reagito. Lui ha affermato che avrebbe dovuto essere in onda ieri, ma il suo intervento è stato rimandato. La causa dello slittamento sarebbe stato il fatto che la presentatrice ha dato troppo spazio ai genitori di Antonella e Giovanni, mamma e papà della piccola Miriam, morta a soli 5 anni mentre si trovava a lezione di danza. Allora Carmelita non ci ha visto più e si è ...

