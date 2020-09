Alfonso Signorini, finalmente! L’ha appena saputo e questa sì che è una notizia bomba (Di martedì 22 settembre 2020) E Alfonso Signorini può finalmente esultare. Un bel risveglio e anche un sospirone di sollievo per il giornalista e conduttore dopo le batoste della scorsa settimana. questa volta, infatti, la notizia, arrivata poco fa, è positiva e riguarda il GF Vip. Dopo una partenza in sordina e un secondo appuntamento con record negativo di spettatori, il reality di Canale 5 è tornato ad appassionare il pubblico. Lunedì 21 settembre 2020 il programma condotto da Signorini, affiancato ancora una volta da Pupo e dalla new entry Antonella Elia, è riuscito a vincere la sfida degli ascolti (anche se i risultati di un tempo sono ancora lontani): è stato il più visto in tv nella serata. Vero è che la terza puntata è stata piuttosto intensa e movimentata. Dalla ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 settembre 2020) Epuò finalmente esultare. Un bel risveglio e anche un sospirone di sollievo per il giornalista e conduttore dopo le batoste della scorsa settimana.volta, infatti, la, arrivata poco fa, è positiva e riguarda il GF Vip. Dopo una partenza in sordina e un secondo appuntamento con record negativo di spettatori, il reality di Canale 5 è tornato ad appassionare il pubblico. Lunedì 21 settembre 2020 il programma condotto da, affiancato ancora una volta da Pupo e dalla new entry Antonella Elia, è riuscito a vincere la sfida degli ascolti (anche se i risultati di un tempo sono ancora lontani): è stato il più visto in tv nella serata. Vero è che la terza puntata è stata piuttosto intensa e movimentata. Dalla ...

