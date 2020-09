Ufficiale: l’Arsenal prende il portiere Alex Runarsson (Di lunedì 21 settembre 2020) Un nuovo portiere in casa Arsenal, dopo l’addio di Martinez. Si tratta di Alex Runarsson, 25enne islandese proveniente dal Dijon. Il giocatore vestirà la maglia numero 13. Welcome to The Arsenal, Alex Runarsson @runarAlex — Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020 Foto. Twitter Arsenal L'articolo Ufficiale: l’Arsenal prende il portiere Alex Runarsson proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 21 settembre 2020) Un nuovoin casa Arsenal, dopo l’addio di Martinez. Si tratta di, 25enne islandese proveniente dal Dijon. Il giocatore vestirà la maglia numero 13. Welcome to The Arsenal,@runar— Arsenal (@Arsenal) September 21, 2020 Foto. Twitter Arsenal L'articolo: l’Arsenalilproviene da Alfredo Pedullà.

