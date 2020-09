“Talenti per la scienza”: torna a Roma “La Notte dei Ricercatori” (Di lunedì 21 settembre 2020) Due giorni dedicati alla scienza, aspettando la Notte Europea dei Ricercatori 2020: a partire dal pomeriggio di venerdì 25 fino alla Notte di sabato 26 settembre l’Arena Cinevillage Parco Talenti di Roma ospita il villaggio della scienza con laboratori, esperimenti, talk per ragazzi e spettacoli a cura del Progetto NET. Tra gli ospiti più illustri Mario Tozzi, ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, Donatella Bianchi, presidente Wwf, autrice e conduttrice di Linea Blu, Lorenzo Baglioni, matematico, cantante e attore, Gabriella Greison, scrittrice, fisica e attrice teatrale e Antonello Pasini, Fisico del clima Cnr-IIA, e con la partecipazione di Alessandra Celi di Fridays For Future Italia. Tutti i pomeriggi appuntamenti per bambini e ragazzi Dalle ore 18, venerdì e ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 21 settembre 2020) Due giorni dedicati alla scienza, aspettando laEuropea dei Ricercatori 2020: a partire dal pomeriggio di venerdì 25 fino alladi sabato 26 settembre l’Arena Cinevillage Parco Talenti diospita il villaggio della scienza con laboratori, esperimenti, talk per ragazzi e spettacoli a cura del Progetto NET. Tra gli ospiti più illustri Mario Tozzi, ricercatore Cnr e divulgatore scientifico, Donatella Bianchi, presidente Wwf, autrice e conduttrice di Linea Blu, Lorenzo Baglioni, matematico, cantante e attore, Gabriella Greison, scrittrice, fisica e attrice teatrale e Antonello Pasini, Fisico del clima Cnr-IIA, e con la partecipazione di Alessandra Celi di Fridays For Future Italia. Tutti i pomeriggi appuntamenti per bambini e ragazzi Dalle ore 18, venerdì e ...

