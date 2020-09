Smart working, non solo pro: mini pausa pranzo e sedentarietà, ecco i “difetti” (Di lunedì 21 settembre 2020) Smart working: è davvero tutt’oro quel che luccica? Dopo il boom dei mesi scorsi in scia all’esplosione dell’emergenza, ecco che iniziano a vedersi i primi “difetti”. Piuttosto prevedibile visto che da modalità di lavoro di nicchia è diventata, in pochissimo tempo, quella che ha praticamente consentito la continuità lavorativa di molte aziende e settori, messi in stand by forzata a causa del lockdown. Prima dell’emergenza sanitaria, infatti, nel nostro Paese si contavano circa 570mila lavoratori agili, che nei mesi più critici sono diventati addirittura tra 6 ed 8 milioni. Numeri boom. A portare sotto i riflettori la “magagna” ci ha pensato una ricerca condotta da Praxidia per Elior, gruppo della ristorazione collettiva, sulla pausa ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 21 settembre 2020): è davvero tutt’oro quel che luccica? Dopo il boom dei mesi scorsi in scia all’esplosione dell’emergenza,che iniziano a vedersi i primi “difetti”. Piuttosto prevedibile visto che da modalità di lavoro di nicchia è diventata, in pochissimo tempo, quella che ha praticamente consentito la continuità lavorativa di molte aziende e settori, messi in stand by forzata a causa del lockdown. Prima dell’emergenza sanitaria, infatti, nel nostro Paese si contavano circa 570mila lavoratori agili, che nei mesi più critici sono diventati addirittura tra 6 ed 8 milioni. Numeri boom. A portare sotto i riflettori la “magagna” ci ha pensato una ricerca condotta da Praxidia per Elior, gruppo della ristorazione collettiva, sulla...

