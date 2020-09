Scontro frontale all' uscita dal parcheggio | il centauro trasportato d' urgenza in ospedale

(Di lunedì 21 settembre 2020) Dopo la tragedia di Longiano, con un morto nel fine settimana , ancora un incidente che coinvolge un motociclista. Lunedì mattina, intorno alle 12, in via Bastia a Savignano violentotra un'...

sardanews : Scontro frontale tra auto, un ferito grave soccorso con l’elicottero - SardiniaPost : Scontro frontale lungo la provinciale 14: due uomini feriti, gravissimo un 55enne - #Sardegna - LinkOristano : #Scontrofrontale tra due auto, un #ferito grave - - francesconuccio : RT @AsiaNewsIT: Scontro frontale fra il patriarca Raï e i gruppi sciiti sul ministero delle Finanze - AsiaNewsIT : Scontro frontale fra il patriarca Raï e i gruppi sciiti sul ministero delle Finanze -

Ultime Notizie dalla rete : Scontro frontale

La Nuova Sardegna

In uno scontro frontale tra due Fiat Cinquecento, sulla strada Provinciale della Bassa Bergamasca all’altezza di Ghisalba, sono rimasti feriti un 30enne e una donna di 55 anni. La strada è quella che ...Grave incidente stradale nel primo pomeriggio tra Milis e Bonarcado, nell’Oristanese. Un 55enne di San Vero Milis è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Brotzu di Cagliari, mentre un ...ORISTANO. Grave incidente stradale nel primo pomeriggio tra Milis e Bonarcado, nell'Oristanese. Un tedesco di 35 anni è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale Brotzu di Cagliari, mentre un ...