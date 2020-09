Referendum, l’idea dei 5 Stelle: “Il seggio è superato meglio il ‘televoto’ digitale” (Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Nel bel mezzo delle votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e di diverse tornate regionali e amministrative, dal M5s parte l’idea di mandare in soffitta il voto così come conosciuto da generazioni per passare a quello digitale, da esprimere a distanza utilizzando il proprio pc o il proprio smartphone. Ad inoltrarsi su questo tema è Marco Piazza, vicepresidente del Consiglio comunale di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau. Leggi su dire (Di lunedì 21 settembre 2020) BOLOGNA – Nel bel mezzo delle votazioni per il referendum sul taglio dei parlamentari e di diverse tornate regionali e amministrative, dal M5s parte l’idea di mandare in soffitta il voto così come conosciuto da generazioni per passare a quello digitale, da esprimere a distanza utilizzando il proprio pc o il proprio smartphone. Ad inoltrarsi su questo tema è Marco Piazza, vicepresidente del Consiglio comunale di Bologna e referente della funzione Sharing di Rousseau.

