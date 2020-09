Juve Sampdoria, Bergonzi: «Rigore Bonucci? Vi spiego» (Di lunedì 21 settembre 2020) Mauro Bergonzi ha analizzato uno degli episodi più discussi di Juventus-Sampdoria: il tocco di mano in area di Bonucci Nel primo tempo di Juventus-Sampdoria, Leonardo Bonucci ha colpito il pallone in area con la mano. I blucerchiati hanno protestato, ma l’arbitro Piccinini ha lasciato correre. A spiegare l’interpretazione arbitrale, ai microfoni di SampNews24.com, è stato l’ex direttore di gara di Serie A Mauro Bergonzi. «Il presunto tocco di braccio di Bonucci è un episodio importante per tutto il campionato di Serie A 2020/21. Farà da riferimento per i successivi episodi e per capire l’interpretazione degli arbitri sui falli di mano. A mio ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 21 settembre 2020) Mauroha analizzato uno degli episodi più discussi dintus-: il tocco di mano in area diNel primo tempo dintus-, Leonardoha colpito il pallone in area con la mano. I blucerchiati hanno protestato, ma l’arbitro Piccinini ha lasciato correre. A spiegare l’interpretazione arbitrale, ai microfoni di SampNews24.com, è stato l’ex direttore di gara di Serie A Mauro. «Il presunto tocco di braccio diè un episodio importante per tutto il campionato di Serie A 2020/21. Farà da riferimento per i successivi episodi e per capire l’interpretazione degli arbitri sui falli di mano. A mio ...

