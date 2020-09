Ballando con le stelle, Raimondo Todaro ricoverato per appendicite. Cosa farà Elisa Isoardi? (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra l'altro prima della loro esibizione, Isoardi e Todaro erano anche i favoriti dei bookmaker alla vittoria, ora però dopo la scorsa puntata a guidare le quote di Stanleybet.it ci sono Paolo Contici ... Leggi su leggo (Di lunedì 21 settembre 2020) Tra l'altro prima della loro esibizione,erano anche i favoriti dei bookmaker alla vittoria, ora però dopo la scorsa puntata a guidare le quote di Stanleybet.it ci sono Paolo Contici ...

Ballando_Rai : #TullioSolenghi e @mariaermachkova hanno rotto il ghiaccio con un ruggente charleston d'altri tempi ?… - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @vittoriaschisano e #MarcoDeAngelis vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @elisaisoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - tricomundial : RT @GnocchiGene: Allegri delude a “ Ballando con le Stelle “. Al suo posto Sarri #21settembre #GazzettaDelloSport #UltimOra #Allegri #Sarri - Giovann77852872 : @stanzaselvaggia Mo capisci anche di politica?. Sei meglio come giurata a ballando con le stelle. -