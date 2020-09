Traffico Roma del 20-09-2020 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 20 settembre 2020) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione scorrevole la circolazione sulla rete viaria della capitale proseguono i lavori alla rete idrica in zona Torpignattara divieto di transito via Casilina Piazza della Marranella via di Acqua Bullicante e via Labico da ieri e riattivata la ferrovia termini Centocelle mentre alcune linee di bus sono deviate o limitate a 100 celle chiuse via dei Platani a causa della Parlamento del manto stradale nel tratto compreso tra Viale Palmiro Togliatti del vivaio In entrambe le direzioni per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito.edu.it da Silvia shoebuy tutto il prossimo aggiornamento un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità