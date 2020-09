Thom Yorke e Dajana Roncione | nozze da sogno e blindatissime a Bagheria

Leggi su dilei

(Di domenica 20 settembre 2020)da(e. Il leader dei Radiohead e l’attrice di Baaria hanno deciso di giurarsi amore eterno in Sicilia, per la precisione a, in una location da. Emozionati e innamoratissimi, i due artisti hanno accolto a Villa Valguanera 120 ospiti, fra attori famosi, cantanti e star provenienti da tutto il mondo. Per il loro grande giornohanno scelto la splendida villa in cui, lo scorso anno, è stato girato il film La dea Fortuna di Ferzan Ozpetek. “Nonostante tutte le difficoltà causate dalla pandemia globale, siamo orgogliosi e felici di sposarci qui in Sicilia – ha spiegato il leader del gruppo rock ...