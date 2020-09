L'endorsement a seggi aperti di De Laurentiis per De Luca (Di domenica 20 settembre 2020) ... De Laurentiis aveva ribattuto con tre tweet sul suo profilo ufficiale: 'Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo ... Leggi su today (Di domenica 20 settembre 2020) ... Deaveva ribattuto con tre tweet sul suo profilo ufficiale: 'Caro Caldoro, è con una certa tenerezza che leggo le tue recenti dichiarazioni, dove mi hai chiesto di non aiutare lo ...

Today_it : L'endorsement a seggi aperti di De Laurentiis per De Luca - riccardogguerra : @Carlo314159 Si parla di seggi elettivi direttamente per formare un governo, non fare endorsement per il no mascher… -

Ultime Notizie dalla rete : endorsement seggi L'endorsement a seggi aperti di De Laurentiis per De Luca Today.it