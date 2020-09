Khamzat Chimaev vince per KO in 17 secondi (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente della UFC Dana White ha avuto commenti entusiastici per Khamzat Chimaev, che ha vinto in soli 17 secondi per knockout contro Gerald Meerschaert, sabato alla UFC ESPN+ 36. Khamzat Chimaev vince contro Gerald Meerschaert in 17 secondi per KO Chimaev (9-0 MMA, 3-0 UFC) ha aumentato la sua fama quando ha steso Meerschaert (30-14 MMA, 6-6 UFC) in soli 17 secondi, ottenendo il suo terzo incontro di successo in 66 giorni. Chimaev ha anche guadagnato il suo terzo bonus “Performance of the Night” in altrettanti combattimenti. Ha fatto un salto di qualità sulla grande scena come pochi altri negli ultimi anni. White ha detto che la performance all’UFC Apex di Las Vegas ha solo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 20 settembre 2020) Il presidente della UFC Dana White ha avuto commenti entusiastici per, che ha vinto in soli 17per knockout contro Gerald Meerschaert, sabato alla UFC ESPN+ 36.contro Gerald Meerschaert in 17per KO(9-0 MMA, 3-0 UFC) ha aumentato la sua fama quando ha steso Meerschaert (30-14 MMA, 6-6 UFC) in soli 17, ottenendo il suo terzo incontro di successo in 66 giorni.ha anche guadagnato il suo terzo bonus “Performance of the Night” in altrettanti combattimenti. Ha fatto un salto di qualità sulla grande scena come pochi altri negli ultimi anni. White ha detto che la performance all’UFC Apex di Las Vegas ha solo ...

