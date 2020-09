Juventus-Sampdoria 3-0: Pirlo non sbaglia l’esordio casalingo (Di domenica 20 settembre 2020) La Juventus esordisce in campionato con una brillante vittoria casalinga sulla Sampdoria. Un risultato netto che potrebbe anche sembrare “stretto” per la mole di occasioni create dai bianconeri. Andrea Pirlo debutta alla grande nella sua carriera da allenatore, facendo riportare l’entusiasmo nell’ambiente, cosa auspicata dal presidente Andrea Agnelli. Uno dei meriti del tecnico bresciano è stato quello di far di necessità virtù, poiché c’erano defezioni in attacco e il mercato non ha ancora portato un numero 9. Il camaleontico 5-4-1 che la Juventus ha proposto è stato per 90 minuti superiore rispetto gli avversari, combinando un pressing coeso ad una buona qualità di gioco. L’esperimento di lanciare Frabotta e McKennie dal primo minuto si ... Leggi su tuttojuve24 (Di domenica 20 settembre 2020) Laesordisce in campionato con una brillante vittoria casalinga sulla. Un risultato netto che potrebbe anche sembrare “stretto” per la mole di occasioni create dai bianconeri. Andreadebutta alla grande nella sua carriera da allenatore, facendo riportare l’entusiasmo nell’ambiente, cosa auspicata dal presidente Andrea Agnelli. Uno dei meriti del tecnico bresciano è stato quello di far di necessità virtù, poiché c’erano defezioni in attacco e il mercato non ha ancora portato un numero 9. Il camaleontico 5-4-1 che laha proposto è stato per 90 minuti superiore rispetto gli avversari, combinando un pressing coeso ad una buona qualità di gioco. L’esperimento di lanciare Frabotta e McKennie dal primo minuto si ...

