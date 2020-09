Juventus Pellegrini, tutto fatto per la cessione: resterà in A (Di domenica 20 settembre 2020) Luca Pellegrini non è stato convocato da Andrea Pirlo in occasione della gara, in programma stasera, contro la Sampdoria. Nonostante l’assenza di Alex Sandro, il ragazzo non farà parte del match a causa dellle voci di mercato. Secondo quanto riportato da tuttosport, il suo agente, Mino Raiola, avrebbe accolto la richiesta del Genoa dopo che i bianconeri non gli avrebbero garantito il costante schieramento del calciatore. Juventus: Pellegrini verso il Genoa Questa sera, infatti, al posto del brasiliano dovrebbe giocare Mattia De Sciglio, anche lui vicinissimo alla Roma. La bocciatura dell’ex Cagliari ha così spianato la strada al Genoa. Leggi anche:Juventus Sampdoria streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Il tecnico dei liguri, Rolando Maran, ha chiesto ... Leggi su juvedipendenza (Di domenica 20 settembre 2020) Lucanon è stato convocato da Andrea Pirlo in occasione della gara, in programma stasera, contro la Sampdoria. Nonostante l’assenza di Alex Sandro, il ragazzo non farà parte del match a causa dellle voci di mercato. Secondo quanto riportato dasport, il suo agente, Mino Raiola, avrebbe accolto la richiesta del Genoa dopo che i bianconeri non gli avrebbero garantito il costante schieramento del calciatore.verso il Genoa Questa sera, infatti, al posto del brasiliano dovrebbe giocare Mattia De Sciglio, anche lui vicinissimo alla Roma. La bocciatura dell’ex Cagliari ha così spianato la strada al Genoa. Leggi anche:Sampdoria streaming: dove vedere il match, no Rojadirecta Il tecnico dei liguri, Rolando Maran, ha chiesto ...

romeoagresti : #Juventus: #LucaPellegrini non è stato convocato per dinamiche di mercato. #Genoa in pole position, pronto ad accel… - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - Gazzetta_it : #Pellegrini, da possibile titolare a non convocato: indizio di mercato? #JuveSamp #calciomercato - ema_sct : RT @luigifontana24: #DeSciglio due giorni fa era un pacco spedito già a #Roma. Oggi è titolare, con #Pellegrini in viaggio verso un altro p… - Ronnyfootball_ : RT @luigifontana24: #DeSciglio due giorni fa era un pacco spedito già a #Roma. Oggi è titolare, con #Pellegrini in viaggio verso un altro p… -