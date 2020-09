Il tenero gesto di un ragazzo nei confronti della fidanzata: “I piccoli dettagli del vero amore” (Di domenica 20 settembre 2020) Quante volte capita di uscire con dei tacchi super eleganti e di ritrovarsi a fine serata con i piedi gonfi e doloranti? Non tutti riescono a comprendere il disagio che certe calzature alte possono arrecare ai piedi, alle caviglie e, nei casi più gravi, anche alla schiena di molte ragazze. Questo ragazzo è riuscito a cogliere perfettamente il disagio della sua ragazza, compiendo nei suoi confronti un gesto che trascende il concetto stesso di romanticismo. È notte fonda, una coppietta arranca verso casa. La ragazza è sconvolta dal dolore ai piedi. Ed è in quel momento che il suo premuroso ragazzo si ferma e si toglie le scarpe! Le offre alla ragazza e, come se niente fosse, infila i tacchi della consorte e continua a camminare per tornare a casa. I due ... Leggi su virali.video (Di domenica 20 settembre 2020) Quante volte capita di uscire con dei tacchi super eleganti e di ritrovarsi a fine serata con i piedi gonfi e doloranti? Non tutti riescono a comprendere il disagio che certe calzature alte possono arrecare ai piedi, alle caviglie e, nei casi più gravi, anche alla schiena di molte ragazze. Questoè riuscito a cogliere perfettamente il disagiosua ragazza, compiendo nei suoiunche trascende il concetto stesso di romanticismo. È notte fonda, una coppietta arranca verso casa. La ragazza è sconvolta dal dolore ai piedi. Ed è in quel momento che il suo premurososi ferma e si toglie le scarpe! Le offre alla ragazza e, come se niente fosse, infila i tacchiconsorte e continua a camminare per tornare a casa. I due ...

