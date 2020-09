Cedolare secca anche ai negozi: l’ipotesi del governo (Di domenica 20 settembre 2020) L’agevolazione fiscale della “Cedolare secca” sugli affitti, per ora rivolta solo alle persone fisiche e per le abitazioni, potrebbe riguardare anche agli esercizi commerciali. L’ampliamento è allo studio del governo da inserire nella prossima legge di Bilancio come anticipato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli al convegno del Coordinamento legali di Confedilizia a Piacenza. Un’intenzione che appartiene anche del presidente del Consiglio Giuseppe Conte secondo quanto confermato dalle parole del sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa: “Più volte ha detto che la vorrà fare”. Cedolare secca anche ai negozi: le richieste di Confedilizia Lo stesso ... Leggi su quifinanza (Di domenica 20 settembre 2020) L’agevolazione fiscale della “” sugli affitti, per ora rivolta solo alle persone fisiche e per le abitazioni, potrebbe riguardareagli esercizi commerciali. L’ampliamento è allo studio delda inserire nella prossima legge di Bilancio come anticipato dalla ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli al convegno del Coordinamento legali di Confedilizia a Piacenza. Un’intenzione che appartienedel presidente del Consiglio Giuseppe Conte secondo quanto confermato dalle parole del sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa: “Più volte ha detto che la vorrà fare”.ai: le richieste di Confedilizia Lo stesso ...

