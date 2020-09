Calciomercato Genoa, sogno Balotelli per l’attacco: i contatti con Raiola e la strategia dei rossoblu (Di domenica 20 settembre 2020) Si infiamma il Calciomercato del Genoa.Calciomercato Inter, derby Genoa-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esternoArrivata nella giornata di ieri l'ufficialità degli acquisti di Zappacosta e Pjaca - provenienti rispettivamente da Chelsea e Juventus - per i rossoblu si prevedono ancora altri colpi da qui fino alla fine del mercato. La società del patron Enrico Preziosi, infatti, starebbe cercando qualche altro rinforzo importante in attacco, visto soprattutto l'inaspettato ritorno di Pinamonti all'Inter. Il nome è quello di Mario Balotelli, centravanti palermitano lo scorso anno accasatosi al Brescia di Cellino. La trattativa per riportare Super ... Leggi su mediagol (Di domenica 20 settembre 2020) Si infiamma ildelInter, derby-Sampdoria per Candreva: futuro tra Maran e Ranieri per l’esternoArrivata nella giornata di ieri l'ufficialità degli acquisti di Zappacosta e Pjaca - provenienti rispettivamente da Chelsea e Juventus - per isi prevedono ancora altri colpi da qui fino alla fine del mercato. La società del patron Enrico Preziosi, infatti, starebbe cercando qualche altro rinforzo importante in attacco, visto soprattutto l'inaspettato ritorno di Pinamonti all'Inter. Il nome è quello di Mario, centravanti palermitano lo scorso anno accasatosi al Brescia di Cellino. La trattativa per riportare Super ...

DiMarzio : Il difensore del #Genoa è vicinissimo a far ritorno in Spagna - DiMarzio : #Calciomercato - #Pellegrini (#Juventus): il #Genoa insiste. Il punto sugli esterni - MarcoBovicelli : #Genoa, iniziate le visite mediche per Davide #Zappacosta: le prime immagini in città del nuovo difensore rossoblù… - Mediagol : #Calciomercato #Genoa, sogno Balotelli per l'attacco: i contatti con Raiola e la strategia dei rossoblu… - QSVScalcio : Suggestione Balotelli-Genoa per il mercato. Sarebbe la piazza giusta per supermario? #genoa #balotelli #calciomercato #qsvs -

Il nome è sempre quello dell’ex Genoa e Milan, Krzystof Piatek, ma il polacco ha un costo importante, 30 milioni, tanti soldi per le casse viola. Calciomercato Fiorentina, da Pezzella e Pulgar i soldi ...

Su di lui si sono mossi ben tre club, anche se il Genoa, il primo a farlo in ordine cronologico, sembra essersi un po’ defilato. Rimangono però fortemente interessati Sampdoria e Fiorentina, pronte a ...

Altra occasione in Serie A per Balotelli: è questo lo scenario che sembra poter prendere piede nelle prossime ore, SuperMario è in trattativa avanzata col Genoa del presidente Preziosi. Ripartirebbe d ...

