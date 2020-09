Calano contagi e decessi. Ma anche i tamponi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI - Calano i contagi da Covid in Italia: oggi sono 1.587, a fronte di una sensibile diminuzione dei tamponi che sono stati oltre 83 mila tamponi. In calo i decessi che scendono a 15 dopo i 24 del giorno precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (211), seguita da Veneto (173), Campania (171), Lazio (165) e Toscana (147). L'unica regione a contagi zero sarebbe l'Abruzzo che però ha comunicato come non è stato possibile elaborare i dati ieri e oggi, quindi si avrà il cumulativo lunedì. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 298.156, mentre con l'incremento odierno i decessi arrivano a 35.707. Il numero dei guariti sale a ... Leggi su agi (Di domenica 20 settembre 2020) AGI -da Covid in Italia: oggi sono 1.587, a fronte di una sensibile diminuzione deiche sono stati oltre 83 mila. In calo iche scendono a 15 dopo i 24 del giorno precedente. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi è la Lombardia (211), seguita da Veneto (173), Campania (171), Lazio (165) e Toscana (147). L'unica regione azero sarebbe l'Abruzzo che però ha comunicato come non è stato possibile elaborare i dati ieri e oggi, quindi si avrà il cumulativo lunedì. Il totale dei casi dall'inizio dell'epidemia sale a 298.156, mentre con l'incremento odierno iarrivano a 35.707. Il numero dei guariti sale a ...

IlGattoMannaro : @mat_brandi Se i contagi calano troppo daranno i soldi a chi si fa trovare positivo (il reddito di coviddanza). E p… - sca_loredana : E come ogni #weekend da mesi ormai la notizia che ormai non è più una notizia : contagi in calo ma calano anche i… - HuffPostItalia : Stabile il numero dei contagi, ma calano i tamponi. 15 morti - infoitinterno : Lombardia, in 24 ore 211 contagi da Coronavirus e 5 morti: calano i ricoveri in ospedale - LaGazzettaWeb : Coronavirus, in Puglia calano contagi (+50) su 2.777 tamponi effettuati: 29 positivi nel Barese e 1 morto nel Taran… -

Ultime Notizie dalla rete : Calano contagi Calano contagi e decessi. Ma anche i tamponi AGI - Agenzia Giornalistica Italia Coronavirus, in Puglia calano contagi (+50) su 2.777 tamponi effettuati: 29 positivi nel Barese e 1 morto nel Tarantino

50 nuovi positivi al Covid in Puglia, nelle ultime 24 ore, su 2.777 tampoini analizzati. Scende la curva del contagio da Coronavirus anche se si registra un'altra vittima a Taranto. Dei nuovi 50 casi ...

In calo i nuovi contagi e i decessi. I numeri del Covid-19 oggi

Roma, 20 set. (askanews) – Scendono i nuovi contagi e le vittime da Covid-19. E’ quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.

Coronavirus, il bollettino di oggi: oltre 1.500 casi, ok alla riapertura degli stadi

Si conclude con oggi la prima settimana di scuola, che fa segnare la ripartenza ma anche già numerosi casi critici che hanno richiesto la quarantena forzata dell’intera classe: 39 solo in Lombardia. D ...

50 nuovi positivi al Covid in Puglia, nelle ultime 24 ore, su 2.777 tampoini analizzati. Scende la curva del contagio da Coronavirus anche se si registra un'altra vittima a Taranto. Dei nuovi 50 casi ...Roma, 20 set. (askanews) – Scendono i nuovi contagi e le vittime da Covid-19. E’ quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano pubblicato dal ministero della Salute-Istituto superiore di sanità.Si conclude con oggi la prima settimana di scuola, che fa segnare la ripartenza ma anche già numerosi casi critici che hanno richiesto la quarantena forzata dell’intera classe: 39 solo in Lombardia. D ...