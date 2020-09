Beach Volley | Nicolai e Lupo restano sul podio europeo | bronzo

(Di domenica 20 settembre 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'...

RaiSport : ?? Europei #beachvolley: #Lupo e #Nicolai sono medaglia di bronzo Nella finale per il terzo posto battuta la coppia… - Gazzetta_it : #BeachVolley Nicolai e Lupo restano sul podio europeo, bronzo #Europei - OA_Sport : Beach volley, Mol/Sorum vincono gli Europei: terzo sigillo consecutivo dei Vichinghi - SportRepubblica : Beach volley, Europei: Nicolai e Lupo vincono il bronzo - StraNotizie : Beach volley, Europei: Nicolai e Lupo vincono il bronzo -

Ultime Notizie dalla rete : Beach Volley

JURMALA (TURCHIA)-Gli azzurri Paolo Nicolai e Daniele Lupo chiudono i campionati europei di beach volley, che li hanno visti per tre volte sul gradino più alto del podio, al terzo posto. A Jurmala la ...«Frank spalle d'acciaio», lo hanno soprannominato durante l'ultima edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio.Lui, il 23enne veronese Francesco Cottarelli, tra i «tentatori» protagonisti d ...Noemi Sacco e Serena Cimino sono le prime classificate dell'open femminile di beach volley a Diano Marina. Le campionesse del 2x2 Femminile Trofeo Olio Amoretti e Garzano, valido come tappa Fipav circ ...