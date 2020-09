Ballando con le stelle, Elisa Isoardi e Raimondo Todaro bollenti in pista (Di domenica 20 settembre 2020) Che possa esserci qualcosa di più di un affiatamento tra partner di ballo tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi si vocifera da un po’. I due ballerini avrebbero dissipato quasi ogni dubbio dopo l’esibizione a Ballando con le stelle, in cui si sono esibiti in un sensualissimo tango. Alla domanda più o meno diretta se stanno insieme o no, però, i due non hanno risposto, forse preferendo mantenere la suspense. Selvaggia Lucarelli non crede nel flirt, che ha definitivo principalmente una tecnica per attirare titoli di giornali, apprezzando invece molto l’esibizione dei due concorrenti. Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi: scintille in pista Il tango di ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 20 settembre 2020) Che possa esserci qualcosa di più di un affiatamento tra partner di ballo traedsi vocifera da un po’. I due ballerini avrebbero dissipato quasi ogni dubbio dopo l’esibizione acon le, in cui si sono esibiti in un sensualissimo tango. Alla domanda più o meno diretta se stanno insieme o no, però, i due non hanno risposto, forse preferendo mantenere la suspense. Selvaggia Lucarelli non crede nel flirt, che ha definitivo principalmente una tecnica per attirare titoli di giornali, apprezzando invece molto l’esibizione dei due concorrenti.ed: scintille inIl tango di ...

