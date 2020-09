Andrea Pirlo, così giocherà la mia squadra. Strategie e modelli (Di domenica 20 settembre 2020) Come tutti i candidati, anche Andrea Pirlo si è presentato davanti alla commissione di Coverciano con la tesi in mano. Il titolo, eloquente per chi sta per sedersi per la prima volta su una panchina di Serie A, vuole essere il suo manifesto programmatico: «Il calcio che vorrei». Al termine della discussione ha ottenuto il patentino di «Allenatore professionista di 1° categoria - Uefa Pro», quello necessario per guidare una squadra di Serie A. Nel suo caso la Juventus, che gli ha affidato il compito di continuare a vincere dopo l'esonero di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo la sua nomina ad allenatore della squadra Under 23. Il corso degli eventi con l'eliminazione dalla Champions ha prodotto la grande rivoluzione bianconera, e Pirlo si è ritrovato al comando. Il ... Leggi su gqitalia (Di domenica 20 settembre 2020) Come tutti i candidati, anchesi è presentato davanti alla commissione di Coverciano con la tesi in mano. Il titolo, eloquente per chi sta per sedersi per la prima volta su una panchina di Serie A, vuole essere il suo manifesto programmatico: «Il calcio che vorrei». Al termine della discussione ha ottenuto il patentino di «Allenatore professionista di 1° categoria - Uefa Pro», quello necessario per guidare unadi Serie A. Nel suo caso la Juventus, che gli ha affidato il compito di continuare a vincere dopo l'esonero di Maurizio Sarri, pochi giorni dopo la sua nomina ad allenatore dellaUnder 23. Il corso degli eventi con l'eliminazione dalla Champions ha prodotto la grande rivoluzione bianconera, esi è ritrovato al comando. Il ...

