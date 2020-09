Agli Internazionali d’Italia la finale sarà tra Djokovic e Schwartzman. Onore a Ruud e Shapo (Di domenica 20 settembre 2020) Due semifinali all’altezza di un Master 1000 quelle giocate oggi sul centrale del Foro Italico di Roma. Soprattutto quella tra Denis Shapovalov e Diego Schwartzman resterà a lungo negli annali degli Internazionali d’Italia. Un match della durata di oltre tre ore che ha visto uscire da vincitore l’argentino, che sfiderà domani in finale Novak Djokovic. Il numero 1 serbo ha avuto del filo da torcere dal giovane Casper Ruud, che però non è riuscito a reggere un’altra maratona dopo quella di ieri con Matteo Berrettini. Djokovic segna dieci finali Agli Internazionali d’Italia Una delle migliori partite (se non la migliore) di Djokovic finora nel torneo. Di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 20 settembre 2020) Due semifinali all’altezza di un Master 1000 quelle giocate oggi sul centrale del Foro Italico di Roma. Soprattutto quella tra Denisvalov e Diegoresterà a lungo negli annali deglid’Italia. Un match della durata di oltre tre ore che ha visto uscire da vincitore l’argentino, che sfiderà domani inNovak. Il numero 1 serbo ha avuto del filo da torcere dal giovane Casper, che però non è riuscito a reggere un’altra maratona dopo quella di ieri con Matteo Berrettini.segna dieci finalid’Italia Una delle migliori partite (se non la migliore) difinora nel torneo. Di ...

WeAreTennisITA : 18 anni, numero 249 del mondo, capace di vincere il suo primo match nei 1000 contro Stan Wawrinka agli Internaziona… - Eurosport_IT : SINNER, MERAVIGLIOSO! ?????? Jannik batte Tsitsipas (testa di serie n.3) in 3 set (6-1, 7-6, 6-2) e diventa il terzo… - RaiRadio2 : Grande record italiano sui 3000 piani per Yeman Crippa. Grande vittoria per Lollo Musetti agli Internazionali di Ro… - Damiano__89 : RT @Ubitennis: Schwartzman non si ferma: battuto anche Shapovalov, prima finale agli Internazionali di Roma - Ubitennis : Schwartzman non si ferma: battuto anche Shapovalov, prima finale agli Internazionali di Roma -