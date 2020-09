ABC Napoli, lunedì 21 settembre mancherà l’acqua a Posillipo (Di domenica 20 settembre 2020) ABC Napoli informa che per consentire un intervento di riparazione del manufatto fognario esistente lungo via Posillipo dovrà effettuare una serie di manovre sulla rete idrica primaria che determineranno la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di lunedì 21 settembre p.v. Alle utenze esistenti lungo Via Posillipo nel tratto compreso tra largo … Leggi su 2anews (Di domenica 20 settembre 2020) ABCinforma che per consentire un intervento di riparazione del manufatto fognario esistente lungo viadovrà effettuare una serie di manovre sulla rete idrica primaria che determineranno la sospensione dell’erogazione idrica dalle ore 10:00 alle ore 19:00 di lunedì 21p.v. Alle utenze esistenti lungo Vianel tratto compreso tra largo …

Caso Ruby: affidamento in prova a Emilio Fede, di giorno potrà uscire

18 settembre 2020 Emilio Fede, l'ex direttore del Tg4 ad aprile dell'anno scorso condannato in via definitiva a 4anni e 7 mesi per il caso Ruby bis, ha ottenuto stamane l'affidamento in prova ai serv ...

TUTTOSPORT - Koulibaly, De Laurentiis chiede 80 milioni. Il City comunica la sua ultima offerta

A queste condizioni, Aurelio De Laurentiis preferisce trattenerlo un altro anno e aspettare la prossima stagione per riaprire le danze di un mercato oggi sottotono. Il Napoli, prima di chiudere altre ...

