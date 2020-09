Positiva al Covid la presidente di un seggio: sostituiti tutti (Di sabato 19 settembre 2020) Una donna di Potenza, presidente di seggio elettorale, è risultata Positiva al coronavirus. Il tampone è stato effettuato nei giorni scorsi. La donna, asintomatica, ha partecipato alle operazioni ... Leggi su globalist (Di sabato 19 settembre 2020) Una donna di Potenza,dielettorale, è risultataal coronavirus. Il tampone è stato effettuato nei giorni scorsi. La donna, asintomatica, ha partecipato alle operazioni ...

repubblica : Bambina positiva al Covid in un asilo di Pavia: tutta la classe in quarantena [aggiornamento delle 14:50] - cronacacaserta : 12 nuovi casi covid nell’Agro Aversano: positiva intera famiglia. I COMUNI - sanitainsicilia : Palermo, dipendente Asp positiva al Covid: servizi sospesi in Via La Loggia - sectuvmsempra : @sxbef si amo praticamente il giorno prima di riaprire la scuola il 14 una bidella è risultata positiva al covid qu… - TViweb : New post: LEGGI LA NOTIZIA! Positiva al Covid un’alunna dell’asilo “Lattes” -

Ultime Notizie dalla rete : Positiva Covid Sudentessa della Nievo positiva al Covid PadovaOggi Viterbo: Coronavirus, Asl di Viterbo: 2 casi accertati

La persona negativizzata è residente nel comune di Viterbo. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 4 sono ricoverate nel reparto di Malattie infettive, 4 sono ricoverate in una ...

Referendum ed elezioni regionali, per votare c'è tempo sino alle 15.00

C'è ancora tempo fino alle 15.00 di oggi per votare sia per il referendum di riforma costituzionale sul taglio dei parlamentari, sia per le elezioni regionali. Dalle ore 7.00 seggi aperti, dunque, men ...

Coronavirus nel trapanese: sono 290 i positivi attuali

L’Asp di Trapani ha inviato il quotidiano report sull’emergenza Coronavirus. Il totale casi attuali è di 290 positivi, dato è al netto di decessi e guarigioni, che sono così distribuiti: Alcamo 28; Bu ...

