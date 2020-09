Paolo Brosio non entra al Grande Fratello: è in ospedale (Di sabato 19 settembre 2020) Paolo Brosio non entra nella casa del Grande Fratello Vip. Il giornalista non sta bene, si trova in ospedale per accertamenti. Era previsto ieri, venerdì 18 settembre, l’ingresso di Paolo Brosio nella casa del Grande Fratello. Nella seconda puntata, infatti, il resto dei concorrenti ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ma … L'articolo Paolo Brosio non entra al Grande Fratello: è in ospedale proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 19 settembre 2020)nonnella casa delVip. Il giornalista non sta bene, si trova inper accertamenti. Era previsto ieri, venerdì 18 settembre, l’ingresso dinella casa del. Nella seconda puntata, infatti, il resto dei concorrenti ha fatto il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia. Ma … L'articolononal: è inproviene da YesLife.it.

FilmNewsItaly : Paolo Brosio in ospedale: salta l’ingresso al Grande Fratello Vip - infoitcultura : Grande Fratello Vip: Paolo Brosio in ospedale - infoitcultura : Grande Fratello, Paolo Brosio in ospedale: come sta il giornalista - infoitcultura : Paolo Brosio sta male: rimandato l’ingresso al Grande Fratello Vip - clefibeleos : Intollerante al lattosio, sto assemblando una torta salata che non mangerò. Am I the modern Mary Magdalene? Lo chie… -