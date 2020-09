Pagelle Fiorentina-Torino 1-0 | voti e tabellino Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di sabato 19 settembre 2020) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di: match inaugurale del campionato di. Al Franchi i ragazzi di Iachini dominano in lungo e in largo ma vincono di misura grazie alla rete nel finale realizzata da Castrovilli. Per Giampaolo pochi spunti da questa prima partita di campionato, se non la prestazione maiuscola di Sirigu che sicuramente è stato il migliore in campo dei suoi. Di seguito ecco le. IL VIDEO DEGLI HIGHLIGHTS(3-5-2): Dragowski 6.5; Milenkovic 6.5, Ceccherini 5.5, Caceres 6; Chiesa 6 (38′ st. Lirola sv), Bonaventura 6 (33′ st Borja Valero 6), Duncan 5.5, Castrovilli 6.5, Biraghi 6.5 (42′ st Venuti sv); Kouame ...