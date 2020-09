Oroscopo Branko oggi Sabato 19 Settembre 2020 | previsioni tutti i segni

Leggi su controcopertina

(Di sabato 19 settembre 2020) ARIETE La strada è impervia, tu tagli con il machete rami intrecciati e larghe foglie, avanzando con la solita grinta nell’oscurità umida. Il tucano strabico ti guarda perplesso e si chiede dove mai starai andando. Ma la via dura, tu lo sai, è sempre meglio di quella ben asfaltata e piatta di un’autostrada a sei corsie. Le difficoltà che ci possono essere questa settimana hanno la bellezza di una insuperabile mangrovia. Non ti frena nemmeno il ragno gigante che penzola da un filo. Il tuo amore stia alla larga. Sei in fase Lara Croft. Adori le spiegazioni dei fenomeni in termini di leggi e principi. Ti rassicura. Come un guardrail rassicura l’auto- mobile dal rischio di finire fuori strada. In particolare ti piace la fisica, modello di rigore intellettuale. Non sopporti le eccezioni, non lasci margini al caso, ti plachi ogni volta che lo ...