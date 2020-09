Lotto e Superenalotto | estrazioni di Oggi sabato 19 settembre 2020 | numeri e combinazione vincente

(Di sabato 19 settembre 2020) Per chi si fosse perso l’ estrazione precedente di giovedi 17, non ci sono stati né 6 né 5+. Si può giocare al, al SuperEnae al 10eserale fino alle 19:30. Nel frattempo vi ricordiamo iritardatari del: Ruota 1° ritard. 2° ritard. 3° ritard. 4° ritard. 5° ritard. Bari: 28 (130) 82 (66) 4 (58) 42 (46) 81 (44) Cagliari: 7 (118) 2 (91) 4 (63) 69 (55) 14 (54) Firenze: 62 (100) 88 (91) 53 (84) 21 (63) 83 (62) Genova: 18 (97) 61 (83) 50 (71) 37 (64) 22 (57) Milano: 17 (77) 56 (61) 55 (59) 36 (53) 78 (51) Napoli: 24 (133) 37 (90) 5 (84) 16 (80) 10 (75) Palermo: 17 (94) 21 (87) 75 (63) 23 (60) 85 (56) Roma: 42 (96) 87 (82) 88 (70) 45 (44) 39 (42) Torino: 75 (67) 82 (47) 59 (36) 87 (36) 51 (35) Venezia: 57 ...

