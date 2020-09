Grande Fratello Vip, Paolo Brosio non entra più: 'Non sta bene è in ospedale' (Di sabato 19 settembre 2020) . Il giornalista e opinionista fisso dei programmi di Barbara d'Urso non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di ... Leggi su leggo (Di sabato 19 settembre 2020) . Il giornalista e opinionista fisso dei programmi di Barbara d'Urso non farà parte, almeno per ora, del cast a causa di ...

GrandeFratello : Grande Fratello per la prima volta concederà ad un Vip misterioso la gestione dell'account Twitter ufficiale del pr… - HuffPostItalia : Il Commissario Montalbano (in replica) batte il Grande Fratello VIP - Corriere : GF Vip 2020: il reality battuto da Montalbano (in replica). È il peggior debutto di se... - GianVand : RT @ultimenotizie: Grande Fratello Vip, giallo sul tweet cancellato di Mario #Balotelli : «La mia ragazza ti aspetta con le pistole». Dayan… - angiuoniluigi : RT @fanpage: #GFVIP Francesca ieri è entrata nella casa del Grande Fratello, ma già aveva fatto scalpore. La sua storia passata con Vittor… -