Fiorentina-Torino, Castrovilli: “Pronto a dare il 100%, puntiamo al massimo. Mio gol? Devo ringraziare Iachini” (Di sabato 19 settembre 2020) "Devo ringraziare il mister: dopo ogni allenamento mi fermo a fare inserimenti o calcio in porta. Sto migliorando su questo aspetto e spero che sia il primo gol di una lunga serie".Sono le parole di Gaetano Castrovilli, autore del gol decisivo nella sfida di questa sera tra Fiorentina e Torino - andata in scena questa sera al "Franchi", soffermatosi ai microfoni di "Sky Sport" sulla vittoria conquistata dalla squadra nel post gara." Che sensazione ho provato a segnare con la maglia numero 10? Un grandissimo onore, questa maglia l'hanno vestita giocatori fantastici. Io penso solo a stare spensierato e dare tutto me stesso. Dedico la rete alla mia ragazza, che l'aspettava da tanto, tanto tempo".Chiosa finale sugli obiettivi della ... Leggi su mediagol (Di sabato 19 settembre 2020) "il mister: dopo ogni allenamento mi fermo a fare inserimenti o calcio in porta. Sto migliorando su questo aspetto e spero che sia il primodi una lunga serie".Sono le parole di Gaetano, autore deldecisivo nella sfida di questa sera tra- andata in scena questa sera al "Franchi", soffermatosi ai microfoni di "Sky Sport" sulla vittoria conquistata dalla squadra nel post gara." Che sensazione ho provato a segnare con la maglia numero 10? Un grandissimo onore, questa maglia l'hanno vestita giocatori fantastici. Io penso solo a stare spensierato etutto me stesso. Dedico la rete alla mia ragazza, che l'aspettava da tanto, tanto tempo".Chiosa finale sugli obiettivi della ...

Gazzetta_it : Gol! Fiorentina - Torino 1-0, rete di Biraghi C. (FIO) - SkySport : FIORENTINA-TORINO 1-0 Risultato finale ? ? #Castrovilli (78’) ? Serie A – 1^ giornata ? ?? - zazoomblog : Fiorentina-Torino 1-0 decide Castrovilli - #Fiorentina-Torino #decide #Castrovilli - giannatasca : In Fiorentina-Torino i panchinari in tribuna, in Verona-Roma in panchina, capisci che le regole non valgono per tut… - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Fiorentina-Torino 1-0, Castrovilli firma il gol vittoria -