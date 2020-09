Dalla Spagna, Jovic verso l’addio al Real: un club è in pole position (Di sabato 19 settembre 2020) Era stato accolto come il colpo dell'anno. Correva l'estate 2019 e Luka Jovic veniva prelevato dal Real Madrid dopo tanti anni all'Eintracht Francoforte dopo un biennio ricco di soddisfazioni. La Realtà attuale racconta qualcosa di diametralmente opposto rispetto alle aspettative. Jovic non è mai riuscito a convincere pienamente Zinedine Zidane e ora si trova chiuso dall'attacco stellare dei Blancos.caption id="attachment 964873" align="alignnone" width="1024" Luka Jovic Real Madrid (getty images)/captionFUTUROSecondo il portale spagnolo Don Balon, infatti, il centravanti serbo avrebbe deciso di cercare riscatto altrove. Il giocatore lascerebbe a titolo temporaneo i Blancos, in modo da ritrovare spazio e convinzione. In pole position ci ... Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Era stato accolto come il colpo dell'anno. Correva l'estate 2019 e Lukaveniva prelevato dalMadrid dopo tanti anni all'Eintracht Francoforte dopo un biennio ricco di soddisfazioni. Latà attuale racconta qualcosa di diametralmente opposto rispetto alle aspettative.non è mai riuscito a convincere pienamente Zinedine Zidane e ora si trova chiuso dall'attacco stellare dei Blancos.caption id="attachment 964873" align="alignnone" width="1024" LukaMadrid (getty images)/captionFUTUROSecondo il portale spagnolo Don Balon, infatti, il centravanti serbo avrebbe deciso di cercare riscatto altrove. Il giocatore lascerebbe a titolo temporaneo i Blancos, in modo da ritrovare spazio e convinzione. Inci ...

DiMarzio : #Iemmello riparte dalla #Spagna: accordo raggiunto con il #LasPalmas - Sport_Mediaset : #Suarez niente #Perugia per l'esame di italiano, si allena con i compagni. Dalla Spagna: resta al #Barça.… - ilfoglio_it : Il paradosso della Spagna, un paese che con il più basso tasso di natalità in Europa scommette sul fine vita anzich… - ItaSportPress : Dalla Spagna, Jovic verso l'addio al Real: un club è in pole position - - pisscologi : lo dice uno che viene dalla spagna dove praticamente ho visto solo manzi -