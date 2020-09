Calciomercato Napoli, Arkadiusz Milik si impunta: un milione di Euro in ballo con Aurelio De Laurentiis (Di domenica 20 settembre 2020) C’è ancora un ostacolo da superare prima della fumata bianca per vedere Arkadiusz Milik alla Roma. Ne parla sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. “Prima di trasferirsi ufficialmente alla Roma, il calciatore deve risolvere con il Napoli alcune questioni, legate a stipendi arretrati e altri contenziosi. Circa un milione di Euro balla tra le parti. Un vero e proprio braccio di ferro è allora in corso tra giocatore e società, con la trattativa con i giallorossi che – inevitabilmente – è finita in stand by. Bloccatasi – per il momento – la trattativa tra la Roma e Milik, anche l’operazione che porterebbe Dzeko alla Juve è stata interrotta: i giallorossi, prima di privarsi del bosniaco, ... Leggi su calciomercato.napoli (Di domenica 20 settembre 2020) C’è ancora un ostacolo da superare prima della fumata bianca per vederealla Roma. Ne parla sul suo sito il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio. “Prima di trasferirsi ufficialmente alla Roma, il calciatore deve risolvere con ilalcune questioni, legate a stipendi arretrati e altri contenziosi. Circa undiballa tra le parti. Un vero e proprio braccio di ferro è allora in corso tra giocatore e società, con la trattativa con i giallorossi che – inevitabilmente – è finita in stand by. Bloccatasi – per il momento – la trattativa tra la Roma e, anche l’operazione che porterebbe Dzeko alla Juve è stata interrotta: i giallorossi, prima di privarsi del bosniaco, ...

NAPOLI - Seduta mattutina di rifinitura e convocazioni per il Napoli, in vista della prossima gara di campionato, contro il Parma, in programma domani in trasferta con fischio d'inizio alle ore 12.30 ...

Inter-Pisa 7-0: tre squilli di Lautaro, doppietta per Eriksen

MILANO - È un'Inter esagerata quella che torna a calpestare il prato del Giuseppe Meazza di Milano 53 giorni dopo l'ultima volta. Termina 7-0 l'amichevole contro il Pisa, decisa dalla tripletta di Lau ...

Krause si presenta: "Punteremo sui giovani e il nuovo Tardini. Primo obiettivo la salvezza"

"È una grande opportunità per me unire due grandi passioni: il calcio e l'Italia. Mi interessa aspetto affaristico il business familiare, ma anche un business sostenibile. Ovviamente è calcio, quindi ...

