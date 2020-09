Bake Off 2020 celebra i 10 anni di Real Time con qualche assenza di troppo (Di sabato 19 settembre 2020) La Torta Realissima di Ernst Knam Nel settembre di dieci anni nasceva Real Time e le candeline sono state spente virtualmente su una delle torte Realizzate a Bake Off Italia: la terza puntata della nuova edizione del Bakery show è stata interamente dedicata a questo anniversario, con l’intervento di alcuni dei volti principali del canale e con una grande autocelebrazione. Bake Off 2020: per i festeggiamenti arrivano Federico Fashion Style, Donna Imma con il marito Matteo e Enzo Miccio Il primo ospite della serata è stato Federico Lauri de Il Salone delle Meraviglie, che ha deciso di sporcarsi le mani di uova e farina Realizzando anche lui un dolce, mentre la prima ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 19 settembre 2020) La Tortaissima di Ernst Knam Nel settembre di diecinascevae le candeline sono state spente virtualmente su una delle torteizzate aOff Italia: la terza puntata della nuova edizione delry show è stata interamente dedicata a questoversario, con l’intervento di alcuni dei volti principali del canale e con una grande autozione.Off: per i festeggiamenti arrivano Federico Fashion Style, Donna Imma con il marito Matteo e Enzo Miccio Il primo ospite della serata è stato Federico Lauri de Il Salone delle Meraviglie, che ha deciso di sporcarsi le mani di uova e farinaizzando anche lui un dolce, mentre la prima ...

_mattia_meli : @ahoy_boy98 Però dobbiamo giudicare nel contesto generale: doppio appuntamento che ti ammazza, venerdì sera pieno d… - shesfearlss : Fare cyclette mentre si guarda Bake Off è masochismo puro - Notiziedi_it : Chi è Matteo Felici di Bake Off Italia 2020? Età, vita privata e Instagram - Ecate31 : @techpat_yt Anniversario di Real Time, non di bake off -