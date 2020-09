"A c... tu non sei messa bene". Il post choc gela Mara Venier - (Di sabato 19 settembre 2020) Novella Toloni La conduttrice festeggia l'anniversario di nozze con il marito Nicola con un post social. Ma il commento di un follower lascia tutti a bocca aperta e il web si scatena Ne sentivamo la mancanza? No. Ma il popolo dei social network è sempre pronto a dare il peggio di sé. E così l'ultimo post Instagram di Mara Venier è finito, ancora una volta, sotto la lente di ingrandimento. A colpire è il commento irriverente di una follower, indirizzato alla conduttrice di Domenica In che è rimasta letteralmente senza parole (ma non emoji). Mara Venier ha voluto fare una sorpresa al marito Nicola Carraro. Il 19 settembre del 2000 la coppia si univa in matrimonio. Un sodalizio amoroso che dura ormai da vent'anni e che la presentatrice ... Leggi su ilgiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Novella Toloni La conduttrice festeggia l'anniversario di nozze con il marito Nicola con unsocial. Ma il commento di un follower lascia tutti a bocca aperta e il web si scatena Ne sentivamo la mancanza? No. Ma il popolo dei social network è sempre pronto a dare il peggio di sé. E così l'ultimoInstagram diè finito, ancora una volta, sotto la lente di ingrandimento. A colpire è il commento irriverente di una follower, indirizzato alla conduttrice di Domenica In che è rimasta letteralmente senza parole (ma non emoji).ha voluto fare una sorpresa al marito Nicola Carraro. Il 19 settembre del 2000 la coppia si univa in matrimonio. Un sodalizio amoroso che dura ormai da vent'anni e che la presentatrice ...

Ultime Notizie dalla rete : non sei "A c... tu non sei messa bene". Il post choc gela Mara Venier ilGiornale.it Crescono i contagi in Costa Azzurra, Nizza rafforza le misure contro il coronavirus

Il 30% dei posti in rianimazione negli ospedali è occupato, così il sindaco corre ai ripari: gruppi di non più di dieci nei luoghi pubblici, bar chiusi da mezzanotte alle sei di mattina, niente musica ...

Palamara all’ Anm: “Non ho mia venduto la mia funzione a nessuno. Politica nelle nomine”

ROMA. «Non mi sono mai sottratto e non mi sottrarrò né dai procedimenti né in tutte le cose in cui sarò chiamato. Ma chiedo di essere giudicato serenamente», ha detto Luca Palamara, parlando all'assem ...

La Serie A riparte da Fiorentina-Torino: due ‘nobili deluse’ del calcio italiano

Saranno Fiorentina e Torino ad aprire il campionato di Serie A. Considerate oggi ‘Nobili deluse’, hanno scritto grandi pagine del calcio italiano. Dal 25 ottobre 1931 al 19 settembre 2020. Lo stadio s ...

