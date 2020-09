Ufficiale | l’Imolese prende anche Rondanini

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 18 settembre 2020) Secondo acquistodi oggi per l’Imolese, dopo l’arrivo di Cerretti dallo Spezia. Questa volta è il Padova a comunicare la cessione, che riguarda il difensore Ivan, come si legge in una nota: “Il Calcio Padova informa che è stato perfezionato il trasferimento a titolo definitivo del difensore Ivanall’Imolese Calcio 1919”. Foto: sito Padova L'articolo: l’Imoleseproviene da Alfredo Pedullà.