nicola_vecchio : RT @baritoday: Stabilizzazioni al Policlinico, l'attacco di Sisto (Forza Italia): 'Misura è colma, da Emiliano abuso di risorse pubbliche'… - baritoday : Stabilizzazioni al Policlinico, l'attacco di Sisto (Forza Italia): 'Misura è colma, da Emiliano abuso di risorse pu… - LaGazzettaWeb : Regionali, Sisto (FI): consulenze e assunzioni, ecco i poltronifici di Emiliano - italia_vale : RT @CaffeChe: #uncaffechevale con Max Sisto ?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???? ???? ?????????? ????????????????????????: in che modo gli editori regionali provano a d… - Pieromuscari : RT @CaffeChe: #uncaffechevale con Max Sisto ?????? ?????????? ?????????? ?????????????? ???? ???? ?????????? ????????????????????????: in che modo gli editori regionali provano a d… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Sisto

La Gazzetta del Mezzogiorno

«Con la stabilizzazione “in zona Cesarini” di 26 dipendenti precari del Policlinico di Bari la misura è colma: l'uso e l'abuso di risorse regionali da parte di Michele Emiliano per racimolare qualche ...Roma, 18 set. (askanews) - "Con la stabilizzazione 'in zona Cesarini' di 26 dipendenti precari del Policlinico di Bari la misura è colma: l'uso e l'abuso di risorse regionali da parte di Michele Emili ...Leo Di Gioia è passato dal patto con Cecchino Damone a quello con i Caposiena. Rosa Carolina Caposiena infatti sta facendo campagna per lui. “È l’unico politico in Capitanata che ha una visione”, dice ...